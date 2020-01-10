Верховный суд отменил итоги президентских выборов в Абхазии

Верховный суд Абхазии отменил решение ЦИК об итогах президентских выборах и постановил назначить новые. Об этом сообщает ТАСС.

Так, судебная коллегия по административным делам удовлетворила жалобу оппозиционного политического деятеля Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, который признал законными итоги второго тура выборов президента.

Верховный суд постановил назначить повторные выборы в установленные законом сроки. Решение суда об отмене итогов выборов вступило с момента провозглашения, то есть с 10 января 2020 года.

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