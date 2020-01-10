Президент Абхазии отказывается от отставки и настаивает на переговорах

Президент Абхазии Рауль Хаджимба заявил, что не намерен уходить в отставку и видит выход из ситуации в переговорах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Шамбу.

По его словам, Хаджимба напоминает об обещании оппозиции ждать решения Верховного суда по итогам президентских выборов и строго придерживаться правого поля.

«Понимая бесперспективность своих требований в суде, оппозиция решила перейти к радикальным методам», — сказал абхазский лидер.

Власти страны считают, что обращение парламента об избежании дестабилизации в действительности «может только осложнить общественно-политическую ситуацию и привести к необратимым последствиям для страны», отметил Шамба.

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