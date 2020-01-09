США заявили в СБ ООН о готовности к переговорам с Ираном

Постпред США при ООН Келли Крафт передала в Совет Безопасности ООН письмо, в котором заявила о готовности США к переговорам с Ираном без предварительных условий для деэскалации в регионе. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ.

Как отмечается, в письме Крафт сообщила, что Вашингтон готов включиться в серьезные переговоры с Тегераном «без предварительных условий с целью не допустить дальнейшей угрозы международному миру и стабильности или эскалации со стороны иранского режима».

А также она отметила, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани «оправдано» статьей 51 Устава ООН, которая дает государство право на самооборону, а авиаудары США по иракскому шиитскому ополчению «аль-Хашд аш-Шааби» 29 декабря 2019 года были нанесены «в ответ на серию нападений со стороны Ирана и поддерживаемых им формирований по американским силам и интересам на Ближнем Востоке».

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить за смерть генерала.

В ночь на 8 января несколько военных объектов США на территории Ирака атакованы Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана.

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