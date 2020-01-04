На Украине заявили о превращении Зеленского в одного из самых влиятельных людей мира
Украинский президент Владимир Зеленский начал превращаться в одного из самых влиятельных людей в мире. С таким утверждением выступила его пресс-секретарь Юлия Мендель в Facebook.
Девушка выложила пост в честь семи месяцев работы на этой должности. По ее словам, за это время Зеленский даже появился на обложке известного журнала Time.
Она отметила, что украинцам стоит ждать больше хороших новостей в 2020 году. Также она добавила, что граждане должны чувствовать себя победителями, ведь они уже выиграли.
«Президент Украины превращается в одного из самых влиятельных людей в мире», — подчеркнула Мендель.
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