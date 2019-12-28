Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши

Российские политики оценили решение министерства иностранных дел Польши вызвать российского посла Сергея Андреева для разъяснений слов президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Действия польских властей возмутили депутата Вячеслава Никонова. Он заявил, что, если бы российская сторона вызывала польского посла за каждое антироссийское действие в Польше, «ему пришлось бы поселиться в высотке на Смоленской площади». Об этом депутата написан на своей странице в Facebook.

Также ситуацию прокомментировал сенатор Владимир Джабаров. Он подчеркнул, что слова президента России основаны на фактах, и вызов посла России в польский МИД не повлияет на ситуацию.

Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал «сволочью и нацистской свиньей» главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.

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