Песков назвал нецелесообразной идею о переговорах с Грузией в нормандском формате

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение лидера Грузии Саломе Зурабишвили о переговорах в нормандском формате между Москвой и Тбилиси является целесообразным, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он напомнил, что нормандский формат был изначально сформирован для урегулирования конфликта на Украине.

«Здесь же речь идет о двусторонних отношениях России и Грузии, которые сейчас, к сожалению, оставляют желать лучшего, мягко говоря», — заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что ухудшение отношений между странами «было спровоцировано весьма недружественной и агрессивной политикой и агрессивными действиями тогдашнего грузинского руководства».

Также он добавил, что каждая проблема должна решатся по-своему.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ГД оценили идею переговоров с Грузией в нормандском формате

— Президент Грузии предложила диалог с РФ по принципу «нормандского формата»