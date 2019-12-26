Песков назвал нецелесообразной идею о переговорах с Грузией в нормандском формате
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложение лидера Грузии Саломе Зурабишвили о переговорах в нормандском формате между Москвой и Тбилиси является целесообразным, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Он напомнил, что нормандский формат был изначально сформирован для урегулирования конфликта на Украине.
«Здесь же речь идет о двусторонних отношениях России и Грузии, которые сейчас, к сожалению, оставляют желать лучшего, мягко говоря», — заявил Песков.
Представитель Кремля отметил, что ухудшение отношений между странами «было спровоцировано весьма недружественной и агрессивной политикой и агрессивными действиями тогдашнего грузинского руководства».
Также он добавил, что каждая проблема должна решатся по-своему.
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