Володин анонсировал более широкую встречу представителей парламентов РФ и Украины

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в ходе встречи с лидером украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктором Медведчуком договорились о встрече российских и украинских парламентариев в более широком составе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Володина, обе стороны надеются, что объединение усилий сторон позволит «лучше понимать друг друга».

«Конечно, нам крайне важно, чтобы ситуация не только нормализовалась, но и были бы выполнены минские соглашения»,— заявил Володин.

Раннее идею проведения переговоров по Украине с привлечением парламентов Германии, Франции, России и Украины предложил Медведчук.

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