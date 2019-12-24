Лукашенко обвинил РФ в «прессовании» Белоруссии и «завинчивании гаек»

Белоруссий президент Александр Лукашенко заявил, что российская сторона каждый год «завинчивает гайки» против Белоруссии и «прессует ее». Об этом он рассказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

Лидер Белоруссии посетовал, что в какой-то момент во время строительства союза все между странами изменилось в худшую сторону. Лукашенко предполагает, все началось, когда вокруг его российского коллеги Владимира Путина появились прагматики и рыночники, которые говорили, что Россия проживет без всех. Также эти прагматики, по мнению Лукашенко, говорили, что нужно прессовать Белоруссию из-за хорошей экономики.

«Вы каждый раз, каждый год начинаете нас прессовать, «завинчивая гайки» и повышая цены» — добавил Лукашенко.

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