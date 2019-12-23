Путин в шутку предложил повысить рождаемость в России с помощью улиток
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Президент России Владимир Путин в шутку сказал, что улитки, будучи афродизиаком, помогут повысить рождаемость в стране, сообщает ТАСС.
Президент побывал на встрече с общественностью по вопросам сельского хозяйства и сельских территорий. На ней подмосковный фермер попросил Путина включить разведение улиток в число видов сельскохозяйственной деятельности. Фермер отметил, что улитки также являются афродизиаком. На что глава государства пошутил, что разведение улиток заодно поможет решить демографическую проблему.
«Слышали, мужики? Все на улиток», — добавил Путин с улыбкой.
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