В Индонезии девушку публично выпороли за внебрачный секс и употребление алкоголя

Би-би-си: в Индонезии девушка потеряла сознание во время публичной порки
21-летняя индонезийка в провинции Ачех потеряла сознание во время публичной порки, которой ее подвергли за аморальное поведение. Об этом сообщает Би-би-си.

В Индонезии лишь в Ачехе действуют законы шариата. В соответствии с ними в качестве наказания за различные преступления применяется публичная порка. Так, секс вне брака карается 100 ударами, а употребление алкоголя — 40. Девушку признали виновной в обоих проступках и приговорили к 140 ударам палкой. Ее партнер получил аналогичное наказание.

Во время порки девушка плакала, а затем лишилась чувств. После этого ее унесли в автомобиль скорой помощи.

В июне 2025 года сообщалось, что в Индонезии мужчина и женщина получили по 100 ударов палкой за секс вне брака. Правозащитные организации раскритиковали применение физического наказания, назвав его жестоким и не соответствующим международным стандартам прав человека. Однако среди жителей провинции Ачех практика порки продолжает пользоваться поддержкой как способ сохранения общественной морали и религиозных традиций.

Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
