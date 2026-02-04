Размер шрифта
В МВД сообщили, что ущерб от коррупции за год составил 16 млрд рублей

Материальный ущерб по коррупционным преступлениям в России в 2025 году составил 16 млрд рублей. Об этом сообщил начальник ГУЭБиПК МВД РФ генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко в интервью ТАСС.

«Размер материального ущерба по оконченным и приостановленным уголовным делам вырос до 16 млрд рублей...», — сказал генерал.

По его словам, в прошлом году был наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества, денег, ценностей на сумму более 45 млрд рублей.

В ноябре газета «Известия» со ссылкой на данные МВД сообщала, что материальный ущерб от экономических преступлений в России достиг максимума с 2022 года. За три квартала 2025 года он превысил 266 млрд рублей, что на 20% больше показателя 2024 года.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин заявлял, что количество значительных и крупных взяток в стране достигло 80%.

Ранее в Верховном суде рассказали, сколько людей в 2025 году осудили за коррупцию.
 
