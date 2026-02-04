В Госдуму внесут законопроект об адаптивном больничном

В Госдуму в ближайшее время внесут на рассмотрение законопроект об адаптивном больничном. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью ТАСС.

Депутат рассказал, что проект закона подразумевает дифференцированный подход к выдаче листка временной нетрудоспособности. Адаптивный больничный предлагается ввести для сотрудников, которые готовы выполнять свои обязанности в случае, если болезнь не опасна и не мешает труду.

Законопроект предполагает внесение в Трудовой кодекс РФ статьи «Временный адаптивный режим труда», которая предусматривает для заболевших или травмированных особый режим работы, включая удаленную работу, без оформления листка временной нетрудоспособности.

Такая возможность, по мнению авторов инициативы, должна быть прописана в медицинском заключении.

До этого юрист Александр Южалин сообщил, что россияне могут оформить больничный лист не только при собственной болезни или травме, но и в случае необходимости ухода за членом семьи, включая взрослых родственников.

Ранее россиянам объяснили, что может существенно уменьшить зарплату за январь.