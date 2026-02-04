Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Наука

Врач объяснил, как бессонница запускает цепочку гормональных сбоев в организме

Сомнолог Якупов: бессонница вызывает набор веса, снижение либидо и тревожность
AlexandrMusuc/Shutterstock/FOTODOM

Хроническая усталость, набор веса, тревожность и снижение либидо – распространенные последствия бессонницы, которая вызывает цепочку гормональных сбоев в организме, рассказал «Газете.Ru» руководитель исследования Sleep Study.RU, профессор, заслуженный врач Татарстана Эдуард Якупов.

«Гормональная система не существует отдельно от нервной. Все ключевые гормоны — кортизол, мелатонин, инсулин, тестостерон, адреналин — являются частью единой нейроэндокринной сети, где сбой одного звена запускает цепную реакцию. Наиболее наглядный пример — циркадианные ритмы. Мелатонин, который называют «гормоном ночи», начинает активно вырабатываться вечером, когда человек снижает освещенность и готовится ко сну. Он буквально «открывает ворота сна», помогая организму переключиться в ночной режим восстановления. Стоит включить яркий свет, телевизор или телефон — и секреция мелатонина резко падает», — объясняет Якупов.

В норме пик мелатонина приходится на вечер и первую половину ночи, а затем его уровень постепенно снижается. Кортизол, напротив, должен вести себя зеркально: быть минимальным ночью и повышаться к утру, помогая организму проснуться и включиться в активный день.

Проблемы начинаются тогда, когда человек не засыпает вовремя, часто просыпается ночью или страдает апноэ сна. В этих условиях организм воспринимает ночь как стресс.

«Если мозг фиксирует тревогу или нехватку кислорода во сне, он запускает сигнал тревоги. Кортизол резко повышается — именно тогда, когда он должен быть минимальным. Это становится пусковым механизмом гормонального «эффекта домино»: нарушается баланс мелатонина и кортизола, повышается ночной аппетит, меняется чувствительность к инсулину, замедляется расщепление жира, падает уровень тестостерона», — пояснил ученый.

Якупов отмечает, что гормональные нарушения, вызванные недосыпом, имеют не только субъективные, но и клинические последствия. Среди них — артериальная гипертензия, метаболический синдром, инсулинорезистентность и повышенный риск развития сахарного диабета.

Ранее россиянам рассказали, как одно действие утром помогает защититься от мошенников.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!