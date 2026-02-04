Размер шрифта
Светлана Немоляева исполнит роль бабушки-призрака в новом сериале

Светлана Немоляева сыграет бабушку-призрака в сериале Сергея Пикалова «Джерси»
Григорий Сысоев/РИА Новости

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева поделилась подробностями своей новой роли в сериале «Джерси» режиссера Сергея Пикалова. В интервью РИА Новости актриса рассказала, что исполнит роль бабушки-призрака.

«Сейчас я снимаюсь в сериале «Джерси» режиссера Сергея Пикалова. Я играю бабушку-призрака, что мне очень интересно. <...> Внук очень ее любил и мысленно обращается к бабушке. <...> Когда у него случаются сложные моменты в жизни, возникает бабушка — в его душе, в его памяти, и он с ней советуется: «А что бы сказала бабушка по этому поводу?», — сказала Немоляева.

Актриса отметила, что ей особенно понравилась эта роль: в ней много печали, ведь мальчику не хватает бабушки, но при этом героиня обладает чувством юмора и слегка подтрунивает над внуком.

По словам Немоляевой, при выборе ролей она не отдает предпочтение определенному жанру. Актриса отметила, что ее привлекают разноплановые роли, будь то комедии, драмы или лирические произведения. Главным критерием для нее является увлекательность персонажа и истории. В качестве примера Немоляева упомянула свои недавние работы в фильмах «Буратино» Игоря Волошина, где она воплотила образ черепахи Тортиллы, и «Простоквашино» Сарика Андреасяна, в котором ей досталась эпизодическая роль тетушки с коровой.

Ранее Немоляева заявила, что больше не может играть большие роли.
 
