Пункт пропуска на российско-эстонской границе работает с перебоями

ТСР предупредила о нестабильной ситуации на границе с Эстонией

Федеральная таможенная служба (ФТС) России сообщила о перебоях в работе пункта пропуска на российско-эстонской границе со стороны Эстонии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Вниманию перевозчиков: наблюдается нестабильная работа сопредельной стороны на российско-эстонском участке границы в Псковской области», — отметили таможенники.

В сообщении ФТС говорится, что с 1 февраля 2026 года эстонская сторона временно прекратила прием транспортных средств, прибывающих из России через пункт пропуска Шумилкино. Первый автомобиль был принят только 2 февраля 2026 года в 10:00.

Отмечается, что нестабильное движение транспортных средств сохраняется на протяжении последних трех суток. При этом таможенный пост МАПП Шумилкино с российской стороны функционирует в обычном режиме.

«Рекомендуем заинтересованным лицам учитывать указанную информацию при планировании пересечения российско-эстонской границы», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Эстония планирует достроить забор на границе с Россией к концу 2027 года.