Врач объяснил, можно ли заболеть ангиной из-за мороженого и холодных напитков

Мороженое и холодные напитки часто обвиняют в появлении боли в горле и развитии ангины. О том, может ли холод действительно стать причиной ангины и в каких случаях он представляет опасность, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Антон Ризаев.

«В обществе существуют два противоположных взгляда на влияние холодной пищи на горло. Одни считают, что мороженое и холодные напитки вредны и могут вызвать ангину. Другие спокойно употребляют их в любое время года без каких-либо последствий. Существует даже распространенное убеждение, что боль в горле можно лечить мороженым или холодным лимонадом. Чтобы понять, где истина, важно разобраться, что такое ангина и как холод воздействует на организм», — отметил Ризаев.

Врач рассказал, что ангина, или острый тонзиллит, — это инфекционное воспалительное заболевание, чаще всего вызванное стрептококком. Оно передается воздушно-капельным путем при контакте с больным человеком. Однако для развития болезни важен не только сам возбудитель, но и состояние иммунной защиты, особенно местного иммунитета горла.

Отдельную группу составляют люди с хроническим тонзиллитом. У них миндалины имеют сниженные защитные функции и могут постоянно содержать инфекцию даже в период отсутствия жалоб. В таких случаях для развития ангины бывает достаточно любого фактора, снижающего иммунитет, в том числе переохлаждения. Однако важно понимать, что речь идет именно об обострении хронического процесса.

«Холод — как общее, так и локальное воздействие — является стрессовым фактором. Он вызывает спазм сосудов, ухудшает кровоснабжение тканей и снижает активность иммунных клеток. Поэтому холодная вода или мороженое могут способствовать развитию ангины, но не являются ее прямой причиной. Организм человека в целом хорошо адаптирован к холоду, и при нормальном иммунитете такие воздействия чаще всего не приводят к болезни. При этом повысить устойчивость организма к инфекциям можно при помощи закаливания, то есть адаптации к холоду», — пояснил специалист.

Однако, по его словам, людям с хроническим тонзиллитом, которых в России, по разным оценкам, от 18 до 33%, требуется своевременное и полноценное лечение независимо от отношения к закаливанию. Оно может включать промывание миндалин, физиотерапию, коррекцию сопутствующих заболеваний, а в ряде случаев — хирургическое удаление миндалин (тонзиллэктомию).

«Важно понимать, что холодные напитки и мороженое не лечат больное горло, но могут временно облегчать боль и уменьшать отек. Если местный иммунитет адаптирован к холоду, такое воздействие не мешает организму справляться с инфекцией», — подчеркнул Ризаев.

