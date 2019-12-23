Киев и Донбасс договорились об обмене пленными до конца 2019 года

Представитель России в минской контактной группе Борис Грызлов заявил, что контактная группа по Донбассу согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц. Об этом пишет РИА «Новости».

Уточняется, что процедура обмена состоится до конца 2019 года.

Кроме того отмечается, что в результате переговоров был согласован документ, закрепляющий обязательства сторон по этому процессу.

Представитель ЛНР в​ политической​ подгруппе​ Родион​ Мирошник сообщил в своих соцсетях, что вопрос декриминализации передаваемых лиц был решен, и обмен будет проведет по формуле «всех установленных на всех установленных».

До этого стало известно, что в ДНР готовы к обмену пленными по формуле «52 на 85».