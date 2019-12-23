Лавров оценил введение новых санкций США против «Северного потока-2»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал введение новых санкций Соединенных Штатов против проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», отметив, что после данного шага ни одна страна не должна сомневаться в ненадежности Вашингтона. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее, после сообщений Минфина США о вступлении в силу санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», Вашингтон потребовал от компаний, ведущих прокладку труб, немедленного прекращения строительства. Компания Allseas уже приостановила работу. Власти ФРГ заявили, что «отвергают подобные экстерриториальные санкции», направленные «против немецких и европейских компаний».

По словам Лаврова, когда уже ближайших союзников наказывают за решение своих экономических проблем и задач энергетической безопасности, ни одна страна в мире не должна сомневаться, что «если что-то им обещают США, то их бросят в любой момент».

Министр также обратил внимание на то, что американская сторона в очередной раз продемонстрировала, что ее дипломатия сводится прежде всего к устрашению, с применением санкций, ультиматумов и угроз.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Санкции заработали: США остановили «Северный поток – 2»

— Суда уплыли: санкции заморозили «Северный поток — 2»

— Россия ответит на санкции США без ущерба для себя