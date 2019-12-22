МИД Украины объяснил запрет поездок в Россию по внутренним паспортам

Ужесточение правил поездок украинцев в Россию позволит снизить количество нарушителей украинских законов, пытающихся скрыться от ответственности на российской территории. Об этом написал глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко на своей странице в Twitter.

Введение запрета на пересечение государственной границы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении является «гарантией» того, что украинцы не сбегут от ответственности на родине.

«Выезд по загранпаспортам дает возможность не допустить бегства от ответственности в Россию должников по алиментам и лиц, нарушивших украинское законодательство», — подчеркнул глава МИД Украины.

Также ужесточение правил позволит пограничникам быстрее и без помех получать полную лицах, покидающих Украину, отметил Пристайко.