Украина ужесточила правила поездок граждан в Россию ради «гарантий»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил, почему власти ужесточили правила поездок местных жителей на российскую территорию. Об этом он написал в серии постов в Twitter.

По словам министра, введение запрета с 1 марта 2020 года на пересечение госграницы с Россией по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении — это «гарантия». Таким образом украинцы не смогут сбегать от ответственности и родины.

«Это... дает возможность не допустить бегства от ответственности в Россию... и лиц, нарушивших украинский закон», — пояснил глава МИД.

Он отметил, что ужесточение даст Киеву «дополнительные гарантии».

Отныне пограничники быстро и без помех получат полную картину о том, кто оставляет Украину, заключил Пристайко.

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