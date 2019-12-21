Лавров рассказал о готовности Трампа вести диалог с Россией по проблемным вопросам

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о письме, которые направил американский лидер Дональд Трамп. Об этом он заявил в в интервью программе «Большая игра».

Он отметил, что глава Белого дома выразил готовность продолжать дискуссии по проблемам в российско-американских отношениях.

«Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях», — заключил Лавров.

Уточняется, что ранее министр прибыл в США 10 декабря, где состоялась его встреча с американским президентом.

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