Путин и Рахмон обсудили укрепление границы Таджикистана и Афганистана
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Российский президент Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели встречу, на которой обсудили важность усиления охраны границы между Таджикистаном и Афганистаном. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что главы государств подчеркнули важность данного аспекта в связи с «тревожной ситуацией в Афганистане».
На встрече также обсуждались проблема оснащения таджикской армии современной военной техникой и вопросы трудовой миграции из Таджикистана в Россию, в частности, «объявление очередной амнистии части граждан Таджикистана, проживающей в России».
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