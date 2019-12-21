Путин и Рахмон обсудили укрепление границы Таджикистана и Афганистана

Российский президент Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон провели встречу, на которой обсудили важность усиления охраны границы между Таджикистаном и Афганистаном. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что главы государств подчеркнули важность данного аспекта в связи с «тревожной ситуацией в Афганистане».

На встрече также обсуждались проблема оснащения таджикской армии современной военной техникой и вопросы трудовой миграции из Таджикистана в Россию, в частности, «объявление очередной амнистии части граждан Таджикистана, проживающей в России».

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