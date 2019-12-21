США считают несправедливым уголовное преследование Израиля
Израиль подвергается несправедливому преследованию со стороны Международного уголовного суда (МУС), заявил госсекретарь США Майк Помпео. Текст сообщения опубликован на сайте Госдепартамента США.
Международный уголовный суд завершил предварительное рассмотрение ситуации в Палестине, прокурор Фату Бенсуда обратилась к судьям с просьбой подтвердить право МУС осуществлять юрисдикцию в отношении Западного берега реки Иордан, Восточного Иерусалима и сектора Газа.
Палестина не является суверенным государством и не может претендовать на получение полноправного членства или участия в качестве государства в международных организациях, включая МУС, отметил Помпео.
Израиль, в состав которого входят палестинские территории, не является членом МУС. Таким образом, суд не имеет права осуществлять уголовное преследование, подчеркнул госсекретарь США.
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