Си Цзиньпин обвинил США во вмешательстве во внутренние дела Китая
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин заявил, что США вмешиваются во внутренние дела Китая. Об этом сообщает Reuters.
Во время телефонного разговора президента США Дональда Трампа с китайским лидером, в ходе которого обсуждались вопросы торговли, Си Цзиньпин выразил обеспокоенность позицией Соединенных Штатов в отношении Тайваня, Гонконга, Синьцзяна и Тибета.
Глава Китая назвал политику США по данным вопросам вмешательством во внутренние дела КНР, которое нанесло ущерб интересам Китая и подорвало доверие и сотрудничество между странами.
Ранее стало известно, что Дональд Трамп подписал закон о правах человека в Гонконге.
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