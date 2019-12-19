Большая пресс-конференция Путина длится более 4 часов

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Большая пресс-конференция с участием президента Владимира Путина длится более четырех часов.

Отмечается, что в прошлом году это мероприятие длилось три часа 43 минуты. Рекордное количество было зафиксировано в 2008 году, когда длительность пресс-конференции составила почти пять часов.

Уточняется, что пресс-конференция началась в 12.07 по мск.

Данная конференция является 15 по счету, которую провел Путин.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.

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