Имя Зеленского всплыло в файлах по делу Эпштейна

В файлах Эпштейна нашли данные о возможной связи Зеленского с торговлей людьми
Petros Karadjias/Reuters

В материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле несовершеннолетними, содержатся утверждения о возможной причастности президента Украины Владимира Зеленского к торговле людьми в республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные министерства юстиции США.

В одном из электронных писем содержатся требования расследовать происхождение финансовых доходов Зеленского в связи с работой модельного агента Жана-Люка Брюнеля, обвиняемого в изнасилованиях и пособничестве Эпштейну в торговле секс-услугами детей.

В письме упоминается, что Брюнель отвечал за организацию торговли людьми на Украине.

30 января минюст США объявил о публикации более 3 млн страниц из дела Эпштейна. Среди материалов также представлены десятки фотографий обнаженных девушек.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовывал визиты в свой дом в Нью-Йорке и на свой личный остров десятков несовершеннолетних девушек. Следователи выяснили, что самой младшей из них было 14 лет. В августе 2019 года финансиста нашли в полубессознательном состоянии в тюремной камере, спасти его не удалось.

Ранее в материалах дела Эпштейна упоминались имена ряда западных политиков, включая Зеленского и Макрона.
 
