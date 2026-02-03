Размер шрифта
Билл и Хиллари Клинтон согласились дать показания по делу Эпштейна

Билл и Хиллари Клинтон согласились дать показания по делу Эпштейна в конгрессе
thetimes.co.uk

Бывший президент США Билл Клинтон и его супруга, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, согласились дать показания в конгрессе по делу Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

На днях комитет по надзору палаты представителей США должен был проголосовать за привлечение их к уголовной ответственности за неуважение к конгрессу из-за игнорирования повесток в рамках расследования о деятельности Эпштейна.

Позже в письме к главе комитета по надзору республиканцу Джеймсу Комеру адвокаты Клинтонов отметили, что они принимают условия комитета и готовы явиться для дачи показаний.

При этом в офисе Комера уточнили, что позиция адвокатов остается нечеткой, а даты показаний не определены.

В августе Клинтоны, а также бывший директор ФБР Джеймс Коми и другие правительственные чиновники получили повестки в суд. Первоначально допросы были назначены на октябрь, затем перенесены на декабрь после прошения Билла Клинтона. В письме от декабря Комер согласился отложить допрос во второй раз, но заявил, что адвокат Клинтонов не желает предоставлять какие-либо альтернативные даты для дачи показаний. В итоге глава комитета перенес слушания на эту неделю, однако супруги не явились на них.

Ранее в Белом доме одной фразой оценили фотографию Клинтона в джакузи из файлов Эпштейна.
 
