Овечкин помог «Вашингтону» одержать победу в матче НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне, завершилась со счетом 4:1. В составе победившей команды голами отметились Мартин Фехервари, Энтони Бовиллье, Ник Дауд и Джон Карлсон. Единственную шайбу за «Айлендерс» забросил Мэтью Барзал. Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин матч пропустил.

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в этой встрече набрал одно результативное очко, отдав голевую передачу на Бовиллье, который забросил вторую и победную шайбу «столичных».

В турнирной таблице Восточной конференции НХЛ «Вашингтон» занимает десятое место, набрав 63 очка за 57 матчей, и находится уже рядом с зоной плей-офф. Хоккеисты «Айлендерс» идут на девятом месте «Востока», имея на два балла больше и как раз-таки попадая в зону плей-офф.

В следующем матче 4 февраля «Вашингтон» сыграет с «Филадельфией Флайерз», стартовая сирена прозвучит в 3:00 по московскому времени. Хоккеисты «Айлендерс» в тот же день примут «Питтсбург Пингвинз», начало матча — 3:30 мск.

Ранее фигурист Илья Малинин сообщил, что на Олимпиаде будет носить шнурки, подаренные Овечкиным.