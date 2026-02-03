Размер шрифта
В МИД РФ пообещали учитывать террористические шаги Украины на переговорах

МИД РФ: Москва учтет террористические шаги Киева в своей переговорной позиции
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Москва будет учитывать террористические шаги Киева при формировании своей переговорной позиции. Об этом сообщило министерство иностранных дел РФ, опубликовав на официальном сайте ответы на вопросы журналистов к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова.

В российском МИД обратили внимание, что в декабре 2025 года украинские дроны пытались атаковать резиденцию главы государства Владимира Путина в Новгородской области. Этот инцидент позволил многим странам еще раз убедиться в террористической сущности режима главы Украины Владимира Зеленского, подчеркнули в министерстве.

«Соответствующие выводы, надеюсь, сделали и его спонсоры», — говорится в заявлении.

В ответах к пресс-конференции Лаврова отмечается, что терроризм в любых его проявлениях — это недопустимое явление. Шаги подобного характера не способствуют урегулированию конфликта между Москвой и Киевом политико-дипломатическим путем, уточнили в ведомстве. Там добавили, что власти Украины своим безрассудством только осложняют жизнь самим себе.

«Разумеется, все эти шаги Киева и его кураторов учитываются при определении нашей переговорной позиции», — заверили в МИД.

Государственная резиденция Путина в Новгородской области была атакована украинскими беспилотниками в ночь на 29 декабря 2025 года. В РФ пообещали ответить на произошедшее и скорректировать переговорную позицию. При этом Зеленский отверг причастность армии Украины к произошедшему. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты выяснили, что за атакой на резиденцию Путина стоял не только Киев.
 
