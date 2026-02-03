В МИД РФ пообещали учитывать террористические шаги Украины на переговорах

Москва будет учитывать террористические шаги Киева при формировании своей переговорной позиции. Об этом сообщило министерство иностранных дел РФ, опубликовав на официальном сайте ответы на вопросы журналистов к пресс-конференции главы ведомства Сергея Лаврова.

В российском МИД обратили внимание, что в декабре 2025 года украинские дроны пытались атаковать резиденцию главы государства Владимира Путина в Новгородской области. Этот инцидент позволил многим странам еще раз убедиться в террористической сущности режима главы Украины Владимира Зеленского, подчеркнули в министерстве.

«Соответствующие выводы, надеюсь, сделали и его спонсоры», — говорится в заявлении.

В ответах к пресс-конференции Лаврова отмечается, что терроризм в любых его проявлениях — это недопустимое явление. Шаги подобного характера не способствуют урегулированию конфликта между Москвой и Киевом политико-дипломатическим путем, уточнили в ведомстве. Там добавили, что власти Украины своим безрассудством только осложняют жизнь самим себе.

«Разумеется, все эти шаги Киева и его кураторов учитываются при определении нашей переговорной позиции», — заверили в МИД.

Государственная резиденция Путина в Новгородской области была атакована украинскими беспилотниками в ночь на 29 декабря 2025 года. В РФ пообещали ответить на произошедшее и скорректировать переговорную позицию. При этом Зеленский отверг причастность армии Украины к произошедшему. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты выяснили, что за атакой на резиденцию Путина стоял не только Киев.