Стало известно о планах РЖД продать офис в «Москва-Сити»

РЖД рассматривают возможность продажи офисных площадей в деловом центре «Москва-Сити» за сумму не менее 220 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на трех консультантов, работавших с компанией.

По данным «Ведомостей», РЖД могут объявить торги по продаже офисных площадей в Moscow Towers в феврале–марте. Компания сообщала, что приобрела эти площади за 193,1 млрд рублей. «Коммерсант» писал, что доход от реализации актива должен составить не менее 8,5 млрд рублей, однако источники «Ведомостей» утверждают, что РЖД рассчитывают выручить за объект не менее 220 млрд рублей. Эту информацию подтвердил один из партнеров компании.

Директор по продажам и приобретениям департамента офисной недвижимости Ricci Дмитрий Антонов считает такую цену соответствующей рыночным условиям. Аналогичной позиции придерживается и руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян. При этом консультанты, опрошенные «Ведомостями», отмечают, что найти покупателя, готового заплатить столь крупную сумму, будет крайне сложно.

РЖД приобрели около 350 тыс. кв. м в Moscow Towers в 2024 году. Тогда в компании сообщали, что оплата будет производиться в течение 20 лет, а финансирование сделки предусматривается за счет продажи других активов с экономическим эффектом около 270 млрд рублей, но не за счет тарифов. В офисе планировалось разместить 17 тыс. сотрудников холдинга, что должно было сократить операционные расходы на недвижимость.

В середине декабря 2025 года «Коммерсантъ» сообщал о подготовке масштабной программы по улучшению финансового положения РЖД. В числе обсуждаемых мер назвали реструктуризация долга и продажа части активов, включая офисы в башнях Moscow Towers в «Москва-Сити». В январе министр транспорта РФ Андрей Никитин подтверждал, что продажа офиса рассматривается, однако окончательных решений тогда принято не было.

