Журналист заявил о попытках Евросоюза переключить внимание Трампа на Украину

Европейский союз (ЕС) пытается отвлечь американского лидера Дональда Трампа от операции в Иране ради сохранения помощи Украине. Таким мнением поделился кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала Duran.

По его словам, Европа делает ровно то, что ждет от нее Украина. То есть пытается привлечь внимание Трампа и отвлечь его от Ирана, однако «пока получается так себе», указал журналист.

В Евросоюзе отчаянно ищут меры, которые могут привлечь внимание Трампа, в том числе предлагая конфисковать замороженные активы России или угрожая перекрыть Балтийское море, подчеркнул он.

«И, конечно, они готовят новые санкции. У нас ведь есть что ввести?», — задался вопросом Христофору.

28 января президент США Дональд Трамп заявил, что ВМС США отправили на Ближний Восток крупную группировку вооруженных сил во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Он предупредил Тегеран о возможном использовании силы, если власти Ирана откажутся от заключения соглашения. При этом детали этого возможного соглашения с Исламской Республикой не были озвучены американским лидером.

В то же время американские официальные лица заявляют, что выдвинули иранцам три требования: окончательное прекращение обогащения урана и утилизация его запасов, ограничение количества баллистических ракет, и прекращение любой поддержки прокси-группировок на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп выразил надежду на достижение соглашения с Ираном.