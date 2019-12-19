Путин рассказал об оценке его роли в истории

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Президент России Владимир Путин во время Большой пресс-конференции ответил на вопрос об оценке своей деятельности на посту главы государства.

По его мнению, на вопрос, является ли он исторической личностью, должны ответить будущие поколения. Он подчеркнул, что общественное мнение в данном вопросе является лучшим показателем того, что сделано, а что — нет.

«Для нас, для современников, тем более для меня лично, это не вопрос, на который я должен отвечать», — сказал Путин.

Кроме того, российский лидер отметил, что осведомлен об оценках, которые ему дают за рубежом. Однако они не мешают отстаивать фундаментальные интересы России.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию общения Путина с журналистами.

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