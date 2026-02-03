Экс-судью из Сочи Слуку арестовали

Бывшего судью Центрального районного суда Сочи Валерия Слуку, который подозревается в превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений, заключили под стражу. Об этот сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы.

В январе Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Слуки. По данным следствия, экс-судья в период с 23 июня 2021 года по 8 июля 2022 года необоснованно принял к производству исковые заявления граждан. В результате Слука вынес семь заведомо неправосудных решений, из-за которых в Сочи изъяли из муниципальной собственности земельные участки.

Уголовное дело возбуждено по статьям о превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений.

В том же месяце председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своему первому заместителю подготовить обращение в дисциплинарную коллегию Верховного суда РФ о привлечении к ответственности судьи в Самаре из-за оправдательного приговора в деле о нападении мигрантов. В ведомстве рассказали, что в публичном пространстве широкий резонанс вызвала тема приговора по уголовному делу о нападении иностранных граждан на нескольких граждан в Самарской области, в том числе депутата Госдумы.

Ранее Генпрокуратура РФ выиграла антикоррупционный иск к бывшему судье Верховного суда России.