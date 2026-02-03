Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Экс-судью из Сочи Слуку арестовали

Арестован сочинский экс-судья Слука, подозреваемый в превышении полномочий
Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывшего судью Центрального районного суда Сочи Валерия Слуку, который подозревается в превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений, заключили под стражу. Об этот сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы.

В январе Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Слуки. По данным следствия, экс-судья в период с 23 июня 2021 года по 8 июля 2022 года необоснованно принял к производству исковые заявления граждан. В результате Слука вынес семь заведомо неправосудных решений, из-за которых в Сочи изъяли из муниципальной собственности земельные участки.

Уголовное дело возбуждено по статьям о превышении должностных полномочий и вынесении заведомо неправосудных решений.

В том же месяце председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своему первому заместителю подготовить обращение в дисциплинарную коллегию Верховного суда РФ о привлечении к ответственности судьи в Самаре из-за оправдательного приговора в деле о нападении мигрантов. В ведомстве рассказали, что в публичном пространстве широкий резонанс вызвала тема приговора по уголовному делу о нападении иностранных граждан на нескольких граждан в Самарской области, в том числе депутата Госдумы.

Ранее Генпрокуратура РФ выиграла антикоррупционный иск к бывшему судье Верховного суда России.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!