«Утопила тварь»: волонтер рассказал, как доставали тело убитого под Петербургом мальчика

Тело убитого под Петербургом мальчика из водоема доставали волонтеры
Telegram-канал SHOT

Убитого в Ленинградской области девятилетнего мальчика изначально утопили в том же водоеме, где нашли его тело. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель поисково-спасательного отряда «Пойдем Найдем Луга» Руслан.

«Мы участвовали в поиске по просьбе наших коллег из поисково-спасательного отряда «Северо-Запад». С нашего города собирались порядка 30 волонтеров, но в процессе дороги стало известно, что ребенка утопили. Мною было принято решение развернуть пешие группы, а сами поехали проверять водоем — в машинах уже было загружено все оборудование для поиска на акватории, что позволило быстро присоединиться. Наша группа и доставала тело. Получается, его там изначально и утопила эта тварь, простите», — сказал Руслан.

Школьник пропал 30 января после того, как сел в машину к неизвестному мужчине. Спустя несколько дней 38-летнего подозреваемого в убийстве задержали, после чего в одном из водоемов Ленобласти в районе Нижнего Шингерского водопада нашли тело ребенка. На ногах был намотан скотч.

Как рассказал сам подозреваемый, он якобы планировал сдаться полиции. Предположительно, причиной убийства мог стать шантаж — ребенок якобы требовал у мужчины 500 тысяч рублей за молчание.

Ранее мать убитого под Петербургом мальчика рассказала о поведении сына перед произошедшим.
 
