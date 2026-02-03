Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Перми медбрат изнасиловал пациентку наркологии

В Перми пациентку изнасиловали в наркологии
Shutterstock

Медбрата из Перми подозревают в надругательстве над пациенткой наркологии, в которой тот работал. Об этом сообщает Ural Mash.

Инцидент произошел в одном из учреждений Индустриального района. По версии следствия, пострадавшая поступила туда 1 января текущего года. Как рассказала пострадавшая, находясь там, она подверглась изнасилованию со стороны медика.

По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его уже уволили.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошен заявитель и медицинский персонал, изъяты объекты и предметы, имеющие значение для следствия. Назначены судебные экспертизы», – сообщается в публикации.

До этого в Японии поймали стоматолога, который вел себя непристойно на приеме. Он накрыл девушке глаза полотенцем и попросил открыть рот, после чего засунул туда свой половой орган.

Ранее пациентка обвинила иркутского психотерапевта в домогательствах.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!