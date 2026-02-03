В Перми медбрат изнасиловал пациентку наркологии

В Перми пациентку изнасиловали в наркологии

Медбрата из Перми подозревают в надругательстве над пациенткой наркологии, в которой тот работал. Об этом сообщает Ural Mash.

Инцидент произошел в одном из учреждений Индустриального района. По версии следствия, пострадавшая поступила туда 1 января текущего года. Как рассказала пострадавшая, находясь там, она подверглась изнасилованию со стороны медика.

По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Его уже уволили.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, опрошен заявитель и медицинский персонал, изъяты объекты и предметы, имеющие значение для следствия. Назначены судебные экспертизы», – сообщается в публикации.

До этого в Японии поймали стоматолога, который вел себя непристойно на приеме. Он накрыл девушке глаза полотенцем и попросил открыть рот, после чего засунул туда свой половой орган.

Ранее пациентка обвинила иркутского психотерапевта в домогательствах.