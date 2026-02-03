В Индии высказались об отказе от российской нефти

Быстрый отказ Индии от закупок российской нефти «крайне маловероятен». Об этом сообщает Hindu Business Line (HBL) со ссылкой на источники.

Аналитики и представители нефтеперерабатывающих компаний считают, что, если Индия полностью прекратит закупки российской нефти, последствия для самой быстрорастущей экономики мира могут быть «разрушительными». Утверждается, что указаний от правительства Индии о прекращении закупок нефти из России пока не поступало.

2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился прекратить покупать нефть из России. Глава Белого дома отметил, что для него было честью поговорить с «одним из лучших друзей» и «влиятельным и уважаемым лидером своей страны» Нарендрой Моди.

До этого агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что в целях отказа от российской нефти крупнейшая индийская нефтегазовая корпорация Indian Oil закупила 7 млн баррелей топлива у компаний из ОАЭ, Бразилии и Анголы.

Ранее министр нефти Индии заявил о снижении закупок топлива из России.