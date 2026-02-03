Размер шрифта
Увлеченная фэн-шуй женщина переставила зеркало во дворе и спровоцировала ДТП

SCMP: китаянка переставила во дворе зеркало по фэн-шуй и спровоцировала ДТП
QQ.com

В Китае увлеченная учением фэн-шуй женщина переставила зеркало во дворе, что привело к большому количеству ДТП, пишет South China Morning Post.

В одном из жилых комплексов Шанхая за последние два месяца произошло несколько дорожно-транспортных происшествий на опасном повороте. Как выяснилось, причиной аварий стало дорожное зеркало, которое регулярно меняло положение.

Зеркало было установлено при открытии жилого комплекса и использовалось водителями для обзора дороги на резком повороте. Жители неоднократно жаловались управляющей компании на то, что зеркало постоянно смещено, что создавало угрозу безопасности движения. Несмотря на регулярные корректировки, проблема сохранялась.

В ходе проверки выяснилось, что зеркало систематически передвигала жительница дома, расположенного напротив. Женщина объяснила свои действия убеждениями, связанными с фэн-шуй, — традиционной китайской практикой организации пространства. По ее мнению, зеркало негативно влияло на энергетику жилья.

Муж женщины рассказал, что супруга недавно столкнулась с чередой неудач и проблем со здоровьем, после чего в дом был приглашен мастер фэн-шуй. Специалист пришел к выводу, что источник проблем — дорожное зеркало, которое, по словам семьи, напоминало «зеркало, раскрывающее демонов» из китайской мифологии.

Управляющая компания попыталась урегулировать ситуацию, установив дополнительное зеркало с противоположной стороны дороги. Первоначально семья согласилась, однако спустя несколько дней оба зеркала вновь были смещены.

В итоге районный комитет привлек к ситуации полицию. В результате зеркало было зафиксировано цементом, а супругам разъяснили, что их действия могут быть квалифицированы как правонарушение, вплоть до уголовной ответственности. Полиция также предупредила, что семья может быть привлечена к ответственности за возможные ДТП, вызванные вмешательством в дорожную инфраструктуру.

Ранее в Китае блогер хотел показать возможности автопилота Tesla и попал в аварию.
 
