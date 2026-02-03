Киев и ряд регионов Украины частично остались без света

«Укрэнерго»: Киев и четыре области Украины частично остались без электричества

Киев, Киевская, Харьковская, Одесская и Винницкая области Украины частично остались без электричества. Об этом сообщили в пресс-службе национальной энергетической компании «Укрэнерго».

Там заявили, что в данных регионах есть значительное количество обесточенных потребителей.

Кроме того, были повреждены энергообъекты в нескольких областях, добавили в компании.

Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и используемым в их интересах объектам энергетики.

Как сообщил Telegram-канал SHOT, в Киеве целями стали Дарницкая ТЭЦ (ТЭЦ-4), а также подстанции «Киевская» и ТЭЦ-5, в районе объектов начались пожары. Над столицей Украины и в ее области были слышны десятки взрывов.

Частично обесточены оказались Харьков и соседний город Чугуев. Причина — взрывы и пожары в районе подстанции «Лосево». Также SHOT написал о прилетах в Днепропетровске, Одессе, Кривом Роге, Запорожье и Сумской области.

Telegram-канал Mash уточнил, что удары были нанесены по ТЭЦ-6 и подстанции 440 кВ в Харькове, Приднепровской ТЭС в Днепре, Трипольской ТЭС и подстанции 750 кВ «Киевская» в Киевской области, Дарницкой ТЭЦ в Киеве и подстанции 330 кВ в Одессе.

Ранее на Украине починили ЛЭП, связывающую страну с Молдавией.