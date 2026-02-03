Размер шрифта
Песков прокомментировал сообщения об «аномальных» морозах в России

Песков назвал нынешние морозы обычными для начала февраля
skywings00/Shutterstock/FOTODOM

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения об аномальных морозах в стране, заявив, что текущая погода соответствует сезонным нормам.

По его словам, в Москве наблюдаются обычные для начала февраля зимние температуры. Он отметил, что ощущение аномального холода связано с тем, что в последние годы зима в России была значительно теплее.

«Никаких аномальных морозов собственно, мы не наблюдаем, если честно, в Москве обычные зимние морозы. Мы просто с вами привыкли к аномально теплым зимам, которые у нас были в прошлом, позапрошлом году», — объяснил он.

Песков подчеркнул, что холодный период традиционно создает дополнительную нагрузку на системы жилищно-коммунального хозяйства. В связи с этим, по его словам, службы ЖКХ по всей стране работают в режиме повышенной готовности, а правительство и профильные ведомства уделяют этой теме приоритетное внимание.

Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказывала, что аномально холодная погода в московском регионе продлится еще три дня. Она уточнила, что предупреждение о сохранении аномально холодной погоды продлили.

По словам синоптика, по области прогнозируется до -30 °C. При этом самая холодная ночь будет в четверг. Ветер в этот период ожидается не очень сильный — 3–8 метров в секунду.

Ранее инструктор по выживанию в экстремальных условиях рассказал о правиле трех слоев одежды в мороз.
 
