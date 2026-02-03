Подросток откусил у насильника кусок языка, отбиваясь от него

В Москве мужчина получил 19 лет колонии за насилие над 16-летним подростком

В Москве подросток откусил кусок языка мужчине, который его изнасиловал. Об этом пишет mk.ru со ссылкой на решение Тверского районного суда.

Летом 2024 года 16-летний подросток приехал в Москву из Вороженской области на музыкальный фестиваль, но решил задержаться в столице и фактически стал бездомным.

В августе он случайно познакомился на улице с 29-летним уроженцем Кыргызстана, который предложил несовершеннолетнему употребить гашиш, а затем неожиданно повалил юношу на землю в сквере возле Белорусского вокзала и надругался над ним.

Когда мужчина попытался поцеловать жертву, та откусила насильнику часть языка. Со злости он принялся душить подростка и остановился после того, как он потерял сознание.

Мигрант похитил рюкзак с вещами пострадавшего, снял с руки у юноши два серебряных кольца и скрылся. Немного придя в себя, подросток обратился за помощью в полицию, в тот же день насильника задержали.

За покушение на жизнь несовершеннолетнего, насильственные действия сексуального характера, мужеложство и склонение к употреблению наркотических веществ иностранца приговорили к 19 годам лишения свободы.

