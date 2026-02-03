Ольгу Бузову сравнили с молодой Гурченко после дебюта в главной роли в кино

Кинокритик Александр Шпагин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что из Ольги Бузовой может получиться хорошая комедийная актриса. Телеведущая уже давно снимается в кино и мечтает о серьезной драматической роли.

На премьере фильма «Равиоли Оли» Бузова заявила, что собирается развиваться в качестве актрисы. По мнению Александра Шпагина, в этом нет ничего плохого, так как многие певцы идут в кинематограф и хорошо себя там проявляют.

«Все люди, ставшие звездами, несут в себе отпечаток личностной индивидуальности. А кинематографу очень нужны такие люди. Особенно сейчас, когда расплодилось много хороших, но совершенно незапоминающихся актеров. Они вроде и хорошо играют, но одинаково. А из эстрадников мало кто оказывается действительно плохим актером. Что касается Бузовой, то, когда ее пригласили во МХАТ, это был зашквар, все только об этом и говорили. Хотя я против нее ничего не имел. Это был эпатажный ход для публики. А играла она вполне нормально», — отметил Шпагин.

Кинокритик считает, что из Бузовой может получиться молодая Людмила Гурченко. Также он не исключает, что со временем телеведущая сможет показать себя зрителям не только в комедии, но и в драме.

«Да ради бога, пусть снимается. Но я не думаю, что из нее вырастет какая-то мощная комедийная актриса. А нормальной, легкой актрисой она является уже сейчас. А будет больше сниматься, может быть, обретет актерскую крепость. Если в первых картинах Бузова была зажатой, то сейчас она уже увереннее ведет себя в кадре. В драматической роли на нее было бы интересно посмотреть. Все может быть. Ничего против Бузовой не имею. Певица плохая — да. Песни очень плохие. Но сейчас у всех такие. Из Ольги Бузовой может получиться хорошая комедийная актриса, что-то вроде ранней Гурченко. Она тоже в молодости пыталась играть драматические роли, но у нее это получалось не так хорошо, как после 45-ти лет», — поделился Александр Шпагин.

