Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

Ольгу Бузову сравнили с молодой Гурченко после дебюта в главной роли в кино

Кинокритик Шпагин назвал Бузову хорошей актрисой и предрек ей будущее в кино
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Кинокритик Александр Шпагин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что из Ольги Бузовой может получиться хорошая комедийная актриса. Телеведущая уже давно снимается в кино и мечтает о серьезной драматической роли.

На премьере фильма «Равиоли Оли» Бузова заявила, что собирается развиваться в качестве актрисы. По мнению Александра Шпагина, в этом нет ничего плохого, так как многие певцы идут в кинематограф и хорошо себя там проявляют.

«Все люди, ставшие звездами, несут в себе отпечаток личностной индивидуальности. А кинематографу очень нужны такие люди. Особенно сейчас, когда расплодилось много хороших, но совершенно незапоминающихся актеров. Они вроде и хорошо играют, но одинаково. А из эстрадников мало кто оказывается действительно плохим актером. Что касается Бузовой, то, когда ее пригласили во МХАТ, это был зашквар, все только об этом и говорили. Хотя я против нее ничего не имел. Это был эпатажный ход для публики. А играла она вполне нормально», — отметил Шпагин.

Кинокритик считает, что из Бузовой может получиться молодая Людмила Гурченко. Также он не исключает, что со временем телеведущая сможет показать себя зрителям не только в комедии, но и в драме.

«Да ради бога, пусть снимается. Но я не думаю, что из нее вырастет какая-то мощная комедийная актриса. А нормальной, легкой актрисой она является уже сейчас. А будет больше сниматься, может быть, обретет актерскую крепость. Если в первых картинах Бузова была зажатой, то сейчас она уже увереннее ведет себя в кадре. В драматической роли на нее было бы интересно посмотреть. Все может быть. Ничего против Бузовой не имею. Певица плохая — да. Песни очень плохие. Но сейчас у всех такие. Из Ольги Бузовой может получиться хорошая комедийная актриса, что-то вроде ранней Гурченко. Она тоже в молодости пыталась играть драматические роли, но у нее это получалось не так хорошо, как после 45-ти лет», — поделился Александр Шпагин.

Ранее Ольга Бузова призвала актеров не жаловаться на профессию.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!