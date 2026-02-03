Размер шрифта
«Она никто». В России оценили, сможет ли Каллас сорвать переговоры в ОАЭ

Дипломат Долгов: переговоры в ОАЭ может сорвать не Каллас, а европейские лидеры
Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас не сможет никак повлиять на переговорный процесс между Россией и Украиной в ОАЭ, так как у нее не хватит для этого ресурсов. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил посол по особым поручениям, дипломат Константин Долгов.

«Каллас — это никто, и ее возможности вести какие-либо политические игры равны нулю. У нее даже в рамках ЕС нет никакого серьезного функционала, а тем более ресурсов. Однако помешать переговорам в ОАЭ могут попытаться лидеры Франции, Германии и Великобритании. Они и до этого вставляли палки в колеса в продвижении переговорного процесса между Россией и Украиной», — сказал дипломат.

Смогут ли европейцы серьезно помешать переговорному процессу между Киевом и Москвой, зависит во многом от действий администрации Дональда Трампа, считает Долгов.

«Понятно, что Зеленский находится под полным контролем европейцев, которые будут его настраивать против заключения мирного соглашения. Однако многое в данном случае будет зависеть от Трампа, от того, как он себя поведет, и будет ли настаивать на мирном договоре. Сейчас между США и странами Европы наметился большой раскол, так как администрация Трампа пытается противостоять глобальным элитам, поэтому тут Трамп может сыграть против Европы», — заключил Долгов.

Кая Каллас может попытаться сорвать второй раунд переговоров России и Украины в Абу-Даби. Такое предположение высказал британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис.

«Она ясно понимает, что ситуация сейчас отчаянная и долго так продолжаться не может. Киеву нужно перемирие, а не переговоры о мире, а значит, их надо затянуть или сорвать, если получится», — предупредил Меркурис.

Ранее в Госдуме объяснили появление на Западе плана «военного ответа» России.
 
