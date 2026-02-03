Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Культура

От Гуфа требовали 60 тысяч рублей перед скандалом в бане

Shot: рэперу Гуфу насчитали 60 тысяч рублей за аренду бани и курение в ней
Telegram-канал 112

От рэпера Гуфа (настоящее имя Алексей Долматов) требовали 60 тысяч рублей за полную аренду подмосковной бани. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

В эту сумму включили и штраф за курение в бане, после чего произошел скандал. По данным Shot, рэпер полностью арендовал баню в Апрелевке на 4 часа 20 минут для компании из шестерых человек: четверых мужчин и двоих девушек.

Он потребовал, чтобы в помещении не было других клиентов и чтобы камеры в комплексе были выключены. Во время отдыха Гуф с друзьями курил самокрутки, и владелица бани попросила их затушить, пригрозив штрафом, но рэпер якобы никак на это не отреагировал.

После отдыха артист, пишет канал, собирался уехать без оплаты, и владелица бани вызвала своего брата Михаила — сотрудника патрульно-постовой службы. После, утверждает она, Гуф начал бить мужчину руками и ногами и отнял у него телефон.

Обвиняемым вменили часть 2 статьи 161 УК РФ, предусматривающую ответственность за грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия, не опасного для жизни. Наказание за такое преступление составляет до семи лет лишения свободы.

Сам Гуф отрицал, что бил или обворовывал кого-либо.

Заседание провели в закрытом режиме по требованию адвоката Долматова. Следующее слушание пройдет 6 февраля. Суд Долматов покинул в сопровождении сестры, охраны и адвоката, он отказался отвечать, почему не стал платить за аренду.

Ранее юрист рассказал, какой срок может грозить Гуфу по делу о грабеже в бане.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!