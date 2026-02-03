На российском рынке в 2026 году появится новый бренд автомобилей

«АГР холдинг» и компания Defetoo планируют вывести на российский рынок новый бренд автомобилей Jeland. Об этом сообщается на сайте «АГР холдинг».

В заявлении говорится, что две компании договорились расширить сотрудничество.

«Начало производства автомобилей бренда Jeland запланировано на первую половину 2026 года», — уточняется в тексте.

Как рассказали в «АГР холдинге», это будет второй совместный с Defetoo проект. Ранее компании создали бренд автомобилей Tenet, которые выпускаются и реализуются на территории РФ.

В публикации отмечается, что вывод Jeland на российский рынок станет частью долгосрочной стратегии по формированию современной автомобильной экосистемы в РФ. Ее основой должны стать международная технологическая кооперация, устойчивое развитие производства, а также локализация ключевых компетенций.

20 января «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК» сообщил, что в январе текущего года кроссовер Tenet T4 возглавил рейтинг продаж соответствующих видов автомобилей в РФ. В период с 12 по 18 января в стране реализовали 1 342 такие машины. Данный результат позволил Tenet T4 впервые стать самой популярной моделью в сегменте SUV (Sport Utility Vehicle, «спортивно-утилитарный автомобиль»).

