Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Автомобили

На российском рынке в 2026 году появится новый бренд автомобилей

«АГР холдинг» и Defetoo выведут на российский рынок новый бренд машин Jeland
Антон Подгайко/РИА «Новости»

«АГР холдинг» и компания Defetoo планируют вывести на российский рынок новый бренд автомобилей Jeland. Об этом сообщается на сайте «АГР холдинг».

В заявлении говорится, что две компании договорились расширить сотрудничество.

«Начало производства автомобилей бренда Jeland запланировано на первую половину 2026 года», — уточняется в тексте.

Как рассказали в «АГР холдинге», это будет второй совместный с Defetoo проект. Ранее компании создали бренд автомобилей Tenet, которые выпускаются и реализуются на территории РФ.

В публикации отмечается, что вывод Jeland на российский рынок станет частью долгосрочной стратегии по формированию современной автомобильной экосистемы в РФ. Ее основой должны стать международная технологическая кооперация, устойчивое развитие производства, а также локализация ключевых компетенций.

20 января «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК» сообщил, что в январе текущего года кроссовер Tenet T4 возглавил рейтинг продаж соответствующих видов автомобилей в РФ. В период с 12 по 18 января в стране реализовали 1 342 такие машины. Данный результат позволил Tenet T4 впервые стать самой популярной моделью в сегменте SUV (Sport Utility Vehicle, «спортивно-утилитарный автомобиль»).

Ранее россиянам рассказали, какие автомобильные новинки появятся на рынке в 2026 году.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!