Генсек НАТО прибыл в Киев

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев и начал свой визит с выступления в Верховной раде Украины. Трансляция ведется на официальном YouTube-канале парламента.

Программа визита генсека НАТО пока не разглашается. По данным СМИ, у Рютте запланированы переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и военным руководством страны.

В январе Рютте рассказал, что ведет закулисные консультации с лидерами стран Североатлантического альянса по вопросу снятия ограничений на применение Украиной поставляемого ей дальнобойного вооружения.

До этого Рютте заявил, что запасы оружия для Украины в Европе истощены, «но кое-что еще есть в США». По его словам, после трех–четырех лет войны значительная часть запасов в Европе была уничтожена или истощена, поэтому возникла необходимость в большей степени опираться на резервы, остающиеся в Соединенных Штатах.

Ранее главком ВСУ попросил США расширить дальнобойные возможности Украины.