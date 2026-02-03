Врач назвал причины проблем с потенцией у молодых

El Español: проблемы с потенцией в 30 лет могут указывать на болезни сердца

Проблемы с потенцией у молодых мужчин могут быть ранним сигналом надвигающихся сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом заявил уролог и андролог Франсуа Пейнадо в интервью испанскому изданию El Español.

По словам врача, мужчины в возрасте 20-30 лет чаще всего связывают эректильную дисфункцию с психологическими трудностями, однако на практике нередко выявляются сосудистые нарушения. Речь идет о плохой работе артерий, снабжающих кровью половой член.

Пейнадо отметил, что именно эти сосуды поражаются одними из первых, задолго до появления клинических проблем с сердцем. Поэтому при нарушении эрекции специалист рекомендует в обязательном порядке проверить липидный профиль и артериальное давление.

Эксперт подчеркнул, что своевременная диагностика может иметь профилактическое значение.

«Обнаружение поражения артерий в половом члене часто это может предотвратить любое сердечно-сосудистое заболевание в течение трех-четырех лет. При этом здоровый образ жизни значительно снижает риск осложнений и уменьшает выраженность симптомов», — пояснил медик.

Еще одним фактором, влияющим на потенцию у части молодых мужчин, Пейнадо назвал злоупотребление порнографией. С этим согласен клинический психолог и сексолог Алехандро Вильена. Он объяснил, что постоянное потребление такого контента может приводить к нарушению работы системы возбуждения.

«Происходит сложная диссоциация на уровне мозга, из-за которой человек не получает достаточного стимула в реальной жизни», — отметил специалист.

