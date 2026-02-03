МОК назвали глупцами из-за недопуска Большунова на Олимпиаду

Серебряный призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Александр Панжинский назвал большой потерей тот факт, что российский лыжник Александр Большунов не выступит на зимних Олимпийских играх — 2026. Его слова приводит РИА Новости.

«Лыжные гонки потеряли невероятно много по зрелищности от упущенной дуэли Клебо — Большунов. Уверен, у многих спонсоров и зрителей интерес снизился. Жаль, что мы не увидели их борьбы после 2022 года, и жаль, что не увидим на этих Олимпийских играх. К сожалению, МОК и FIS — глупцы, которые приняли неправильное решение», — заявил он.

3 декабря Большунов направил в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) письмо с запросом нейтрального статуса, а 24 числа того же месяца получил отказ. 22 января, после запроса юриста о причинах отказа, FIS в ответном письме не стала раскрывать детали проверки на соответствие.

Выездная панель CAS не имела возможности рассмотреть апелляцию Большунова на решение FIS, поскольку она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады и за десять дней до церемонии открытия Олимпийских игр.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее в Норвегии высказались о недопуске Большунова на ОИ.