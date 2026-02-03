Эксперт опроверг слова Макрона о поставке Европой Киеву большей части разведданных

Специалист по технической и информационной безопасности Сергей Трухачев в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что его страна поставляет Украине большую часть разведданных. Он счел слова французского лидера лишь пиар-ходом ради заголовков в прессе.

«Преимущественно с начала СВО все разведданные в большинстве своем предоставлялись Киеву, конечно, американской разведкой. И даже если мы возьмем мессенджер, который разрабатывался специально для передачи информации спецслужбам Украины, то и его также разрабатывали американцы», — отметил Трухачев.

Подобные заявления европейских политиков могут лишь повлиять на неокрепшие умы в рамках информационной войны, добавил он.

15 января Макрон заявил, что Франция предоставляет Украине две трети разведданных, которые используются Киевом в конфликте против России.

При этом, по данным испанской газета El Pais, западные эксперты усомнились в словах Макрона о разведданных для Украины. Издание приводит мнение французского генерала в запасе Жерома Пеллистранди. Бывший военный объяснил, что такую информацию сложно измерять количественно, и потому неясно, что имел в виду Макрон под формулировкой о «двух третях».

