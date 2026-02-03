Размер шрифта
Российские хакеры замедлили электронную работу украинских военкоматов

Mash: российские хакеры взломали мессенджер ВСУ и сервис воинского учета Украины
Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Российские хакеры «положили» главный сервис воинского учета Украины «Резерв+» и специальный мессенджер для военнослужащих Milchat. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По его информации, в результате цифровой атаки приостановлена электронная работа ТЦК (аналог военкомата на Украине), а также обмен бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ) тактической информацией через защищенный мессенджер.

Отмечается, что ответственными за взлом являются хакеры из групп DarkWarios и QuietSec. До них никому не удавалось взломать Milchat, однако теперь приложение и сайт платформы, в которую было инвестировано $500 тысяч, перестали работать.

Приложение «Резерв+» было запущено в мае 2024 года одновременно с принятием закона об ужесточении мобилизации на Украине. Оно позволяет военнообязанным дистанционно обновлять учетные данные.

20 января российские хакеры из команды Berkut RF «ослепили» ВСУ, выведя из строя военное программное обеспечение (ПО), с помощью которого Киев координировал удары по России. С помощью программы противник мог определять цели и получать детальные карты, данные спутников и координаты для стрельбы.

Ранее интимные фото помогли российским хакерам узнать местоположение бригады ВСУ.
 
