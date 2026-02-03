В Госдуме рассказали о попытках ВСУ совершить прорыв на территорию России

Украинские вооруженные силы продолжают попытки совершить прорыв в приграничные российские территории и стягивают подразделения на границу с Курской и Белгородской областями. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Пока Москва соблюдала то самое энергетическое перемирие, Киев пытался стянуть войска к Курской и Белгородской областям и наносить удары по приграничным территориям. Все эти подразделения будут уничтожены, и прорыва на свои территории мы не допустим, но к этим попыткам стоит относиться максимально серьезно», — сказал депутат.

По его мнению, российские военные отвлекают ВСУ от попыток прорваться вглубь российских регионов, пока наносят удары по энергетическим объектам.

«Пока ВСУ занимаются защитой и восстановлением своей энергетической инфраструктуры после российских ударов, российские военные могут зачищать территории в приграничных регионах», — заключил Колесников.

Обстановка в приграничных районах Белгородской области остается крайне напряженной из-за продолжающихся атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). По оценке губернатора региона Вячеслава Гладкова, текущая ситуация ухудшилась в десять раз по сравнению с прошлым годом.

