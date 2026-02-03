Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Политика

В Госдуме рассказали о попытках ВСУ совершить прорыв на территорию России

Депутат Колесник: пока Россия соблюдала перемирие, Киев стягивал войска к границам
Serhii Korovainyi/Reuters

Украинские вооруженные силы продолжают попытки совершить прорыв в приграничные российские территории и стягивают подразделения на границу с Курской и Белгородской областями. Об этом «Газете.Ru» заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.

«Пока Москва соблюдала то самое энергетическое перемирие, Киев пытался стянуть войска к Курской и Белгородской областям и наносить удары по приграничным территориям. Все эти подразделения будут уничтожены, и прорыва на свои территории мы не допустим, но к этим попыткам стоит относиться максимально серьезно», — сказал депутат.

По его мнению, российские военные отвлекают ВСУ от попыток прорваться вглубь российских регионов, пока наносят удары по энергетическим объектам.

«Пока ВСУ занимаются защитой и восстановлением своей энергетической инфраструктуры после российских ударов, российские военные могут зачищать территории в приграничных регионах», — заключил Колесников.

Обстановка в приграничных районах Белгородской области остается крайне напряженной из-за продолжающихся атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). По оценке губернатора региона Вячеслава Гладкова, текущая ситуация ухудшилась в десять раз по сравнению с прошлым годом.

Ранее в Госдуме оценили возобновление ударов по энергетике Украины.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!